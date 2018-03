Una de les seleccions amb jugadors de futur més brillant de tot Europa, el combinat d’Holanda sub-21, que compta amb una llista de jugadors ple de professionals importants a equips de primera divisió holandesa i d’altres països, va visitar ahir l’Estadi Comunal. El més normal era pensar que la victòria seria visitant sobradament, però no ho va ser ni molt menys. El triomf va ser per la mínima i amb un gol de pura qualitat d’Arnaut Groeneveld, jugador del NEC de l’Eredivisie, que al minut 40 va colar una pilota a l’escaire en un xut de falta, inaturable per al