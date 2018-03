Punt i seguit

Tot i la derrota a Gran Canària, el MoraBanc Andorra segueix en la mateixa línia que l’ha portat a guanyar set partits consecutius

La ratxa de set victòries de manera consecutiva del MoraBanc Andorra ja és història després de la derrota al Gran Canària Arena, però no ho és la millora que ha experimentat l’equip els últims mesos, un camí que els tricolors han de seguir en els partits de Lliga Endesa restants, segons l’opinió del director general del club, Francesc Solana: “seguim en la línia de solidesa i de saber el que volem i com ho volem fer dels últims partits, i tot i la derrota hem de seguir creixent com ho estàvem fent fins ara”.

