El futur d'Umtiti s'allunya del Barça

Actualitzada 27/03/2018 a les 06:45

Redacció Barcelona

El serial de Samuel Umtiti segueix més viu que mai després de l’entrevista del defensa blaugrana a la cadena de televisió francesa TF1, on va evitar contestar sobre si renovaria amb el Barça o si fitxaria pel Manchester United. Aquests silencis van fer saltar les alarmes, i segons va informar ahir el diari Sport, el futur d’Umtiti sembla allunyar-se cada cop més del Camp Nou. El central té contracte fins al juny del 2021 amb una clàusula de rescissió de només 60 milions d’euros, fet que va portar el club català a intentar una renovació del seu contracte per apujar la clàusula, i també augmentar el salari del futbolista veient el rendiment que està mostrant sobre la gespa en les seves dues temporades com a jugador blaugrana.

El problema és que Umtiti estaria demanant unes quantitats inassumibles pel Barça, que volten els nou milions d’euros nets per temporada (situant-se a l’escala salarial amb jugadors com ara Iniesta i Luis Suárez), i el Barça no estaria disposat a acceptar aquestes pretensions. A més, cal afegir que el Manchester United està interessat a fer-se amb els serveis del central, i fins i tot el tècnic, Jose Mourinho, ja s’hauria posat en contacte amb el futbolista per oferir-li un elevat contracte en l’aspecte econòmic.

D’altra banda, els blaugrana estan pendents dels problemes al genoll de Marc-André ter Stegen després que ahir el seleccionador alemany Joachim Löw confirmés que no jugarà avui contra el Brasil per uns problemes físics al genoll que “no són de gran importancia” segons el tècnic.