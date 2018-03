122 'riders' de 18 països conformaran la JAM Extreme

Eloi Fernández, Guim Campeny o Iker Reyes, els andorrans participants

La JAM Extreme 3* by Tirolia continua creixent. La setena edició es durà a terme aquest dissabte a Vallnord-Ordino Arcalís, a la zona del Baser Negre (si les condicions i la meteorologia ho permeten), on fa menys d’un mes va acollir la cita del Freeride World Tour (FWT). El nivell de la prova del cap de setmana, però, tindrà poc a envejar al del FWT. Enguany la JAM Extreme segueix comptant amb una valoració de tres estrelles al circuit mundial qualifier i a més és la darrera oportunitat d’aquest curs per sumar punts i formar part de la primera divisió