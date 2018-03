Cyril Despres comença el camí post-Peugeot

El resident competirà amb un bugui a l’Abu Dhabi Desert Challenge

Cyril Despres ja sap des de fa força temps que el passat va ser el seu darrer Dakar amb l’equip Peugeot, que ha dominat el ral·li més dur del món en les seves quatre participacions i va decidir no seguir. En el retorn de terres sud-americanes a final de gener, el resident al Principat va explicar que volia seguir competint en quatre rodes, per la qual cosa s’hauria de buscar un nou projecte per mirar de guanyar el Dakar el 2019.

De moment, Despres encara té mesos per endavant per mirar de tancar un contracte que el torni a portar a