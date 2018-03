13 canvis a la convocatòria dels 'isards' per a Malta

Vuit dels titulars a Bòsnia són baixa per a la visita al líder imbatut

Els isards afronten demà un dels compromisos de més dificultat de l’Europeu de la Conferència 1 sud. No només visiten el líder imbatut del grup, Malta, sinó que a més tenen un bon grapat de baixes de pes. A diferència del duel de la setmana passada a Bòsnia i Hercegovina, demà no és una data de finestra internacional, per la qual cosa els seleccionadors, Josep Magallon i Peter Lucas, no poden comptar amb els internacionals que juguen a més alt nivell a França. A més, hi ha alguns dels que juguen a casa que per motius laborals no poden tornar