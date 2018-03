L'ajuntament de Badalona dona aire a la Penya

Aprova desbloquejar una part de la subvenció prevista per assegurar la supervivència del club

El ple de l’ajuntament de Badalona va decidir ahir atorgar 450.000 euros al Divina Seguros Joventut per tal d’assegurar la seva supervivència arran dels problemes econòmics que arrossega un dels bressols del bàsquet espanyol.

La proposició que es va sotmetre a votació va ser aprovada finalment amb 12 vots a favor (inclòs els de l’equip de govern de Guanyem Badalona), i 14 abstencions, i acorda desbloquejar un 50% de la subvenció prevista de 900.000 euros per a la Fundació Badalona Capital Europea del Basquet que fins ara es trobava retinguda. Aquests diners, però, només podran ser utilitzats pel bàsquet base i formatiu de l’entitat i no pel primer equip.

Tot i aquesta petita victòria, el partit encara no ha acabat. El president del club es reuneix avui amb el patronat de la fundació, i demà la Penya celebrarà una junta general d’accionistes on es presentarà a votació el conveni per tal que l’aprovin els accionistes, i en cas que no ho facin, s’iniciaria el procés de liquidació del club badaloní.