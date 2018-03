Ilde Lima no arriba a temps al duel contra Liechtenstein

El capità no jugarà aquesta tarda a Andalusia per problemes al soli

La selecció de futbol s’enfronta aquesta tarda (18.00 hores) a Liechtenstein en un amistós a la Línea de la Concepción (Andalusia) per seguir posant-se a prova de cara a l’estrena de la Lliga de les Nacions del proper mes de setembre a Letònia. La principal novetat per al duel d’aquesta tarda és que el capità, Ilde Lima, finalment no podrà jugar per la lesió que arrossega al soli. El central va viatjar amb l’expedició tricolor a Andalusia per fer l’estada de preparació, però va admetre que jugar avui seria “una mica precipitat”, i hi va afegir que “a aquestes alçades