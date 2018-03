Messi admet que “he menjat malament durant anys”

El crac del Barça menja endreçadament i ha deixat enrere els vòmits

Actualitzada 20/03/2018 a les 06:44

Redacció Barcelona

La imatge de Lionel Messi vomitant abans, durant i després d’un partit de futbol amb la samarreta del Futbol Club Barcelona o bé de l’albiceleste es va convertir en quelcom força normal. Certament, aquestes indisposicions de l’astre argentí ja queden força enrere i ell mateix va explicar que “he menjat malament durant anys. Amb 22, 23... menjava xocolata, alfajores o bevia gasosa. Ara menjo bé. De tot però endreçadament”, al que hi va afegir que “vaig notar molt el canvi amb el tema dels vòmits”.

Aquestes declaracions tan personals les va concedir al programa de televisió La Cornisa de la cadena de televisió argentina América TV. Alhora es va mostrar preocupat per la violència que hi ha al seu país i no sap si quan es retiri el dia a dia el viurà a Barcelona o la seva Rosario natal. A més, l’estrella del Barça va parlar d’inquietuds esportives i, com no podia ser d’una altra manera, va comentar que “poder aixecar la Copa és un somni de sempre i cada vegada que arriba el Mundial és més fort encara”. Va finalitzar dient sobre l’evolució del joc que “intento fer jugar més l’equip i ser menys egoista a prop de l’àrea”.