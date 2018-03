El campionat encara queda més sentenciat després de la punxada de l’Atlètic

El Barça ja ensuma el títol de lliga Leo Messi celebrant el segon gol contra l'Athletic amb Dembélé, ahir al Camp Nou.

Actualitzada 19/03/2018 a les 06:39

Redacció Barcelona

L’FC Barcelona és pràcticament campió de lliga. Encara no és matemàtic, però només una sorpresa majúscula podria fer canviar el propietari del títol d’aquesta temporada, fet que no sembla probable. El conjunt blaugrana va assolir un triomf més ahir al Camp Nou contra l’Athletic de Bilbao abans de l’aturada per seleccions. Els gols de Paco Alcácer al minut 8 i de Leo Messi al 30 van ser suficients per sumar tres punts que apropaven més la lliga. L’argentí va tornar a quallar un partit a un nivell estel·lar i no va donar opcions a un Athletic voluntariós que es va trobar amb un líder que no estava per a sorpreses.

El que va fer que el títol de lliga estigués encara més sentenciat, però, no va ser aquesta victòria, que també, sinó que va ser la punxada de l’Atlètic de Madrid al camp del Vila-real la que ho va accentuar. Malgrat avançar-se mitjançant un penal d’Antoine Griezmann al minut 20, els castellonencs van quedar-se amb el triomf en capgirar el marcador en el tram final amb dos gols d’Enes Ünal, al minut 82 i 91. Això deixava els del Diego Simeone a 11 punts del Barça amb només nou jornades per a la conclusió de la temporada. Aquestes diferències signifiquen que sumant només 16 punts dels 27 que resten per jugar-se –i sempre que l’Atlètic ho guanyi tot, fita que sembla complicada– el títol serà blaugrana aquest curs ja que, a més, el Barça té l’average a favor.

A més, si es mantenen les diferències les properes jornades, i seguint aquests comptes, el Barça podria ser campió abans d’afrontar la jornada 36, en què els d’Ernesto Valverde rebran al Camp Nou el Reial Madrid. En aquest cas, el clàssic podria reviure un passadís d’etern rival a etern rival, en aquest cas, amb els papers canviats.