El MoraBanc segueix intractable i suma la setena victòria seguida

Els de Joan Peñarroya estableixen un nou rècord personal de triomfs consecutius, allarguen el bon moment i miren a les posicions de més amunt

Actualitzada 18/03/2018 a les 18:58

El MoraBanc Andorra no es cansa d'anar creixent any rere any. Cada temporada sorprén amb alguna nova fita i la present és la gran ratxa que estan assolint i que mai s'havia vist a l'ACB en tota la història del club. L'equip dirigit per Joan Peñarroya ha aconseguit avui contra l'UCAM Múrcia la setena victòria consecutiva, allargant el rècord i el bon moment actual de l'equip, que ja pensa en lluitar per posicions més elevades que la vuitena.



L'equip tricolor ha lluitat contra un Múrcia combatent i que al tercer quart només perdia de dos punts (58 a 56). Al darrer i defeinitiu període, però, el MoraBanc ha posat la directa i amb un parcial inicial de 15 a 0 ha trencat el matx, que ha acabat emportant-se per un clar 90 a 70.



La ratxa tindrà un seriós examen diumenge vinent a la complicada pista de l'Herbalife Gran Canària, un altre rival directe en la zona de play-off.