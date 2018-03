L'FC Andorra vol sumar contra el Sants abans de l'aturada de seleccions

Actualitzada 17/03/2018 a les 07:23

Marc Basco Andorra la Vella

L’FC Andorra s’enfronta demà (12.15 hores) al Sants a la recerca de certificar de manera matemàtica la permanència a primera catalana, tal com va declarar ahir Marc Ferré: “Les ganes i l’objectiu de l’equip són aconseguir-la com abans millor. Hem tingut dues oportunitats, però ens enfrontem a equips que també es juguen molt i no ho posen gens fàcil.” Els barcelonins venen de guanyar 0 a 3 l’Alpicat després d’una mala ratxa, per això el migcampista preveu “un partit molt complicat perquè ells estaran amb la moral i confiança més alta que en els últims partits”.

El Sants és sisè (just darrere dels tricolors) però no es juga res a la classificació, perquè per una decisió del Tribunal Català de l’Esport, l’any que ve serà a tercera després de la polèmica que va tenir la temporada passada amb l’Horta. Tot i això, Ferré preveu que “els jugadors i tècnics voldran demostrar que són capaços de tenir un lloc a tercera i això és motivació suficient per tenir un duel complicat”.

D’altra banda, el duel que els tricolors havien de jugar la setmana que ve contra l’Almacelles es disputarà l’1 de maig a les 12.00 hores a la Borda Mateu pels compromisos de la selecció.