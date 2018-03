L'Automòbil Club guanya un miler de socis i farà un pla per millorar la seguretat viària

L’Automòbil Club d’Andorra va celebrar ahir l’assemblea general ordinària, en què es va anunciar, entre d’altres, un augment significatiu de socis durant el 2017. L’entitat va tenir 1.173 nous associats, que deixen la xifra total per sobre dels 7.000 socis, amb l’objectiu de superar els 10.000 l’any 2020. Un increment que té lloc principalment per l’aplicació del pla estratègic de l’entitat per al període 2016-2020. A més de l’increment de socis, l’ACA també va presentar bones notícies en l’aspecte econòmic, ja que els comptes del 2017 deixen uns beneficis de 80.354 euros i se’n van pressupostar 93.800 per a l’exercici