La policia emet una ordre de detenció contra el president ‘armat’ del PAOK

Suspesa la lliga grega per la 'pistola' Al centre de la imatge el president del PAOK, Ivan Savidis, durant el seu xou damunt la gespa.

Actualitzada 13/03/2018 a les 06:37

Redacció Atenes

La lliga de futbol grega va ser ahir suspesa per temps indefinit en resposta a l’incident esdevingut en el partit del diumenge passat entre el PAOK de Salònica i l’AEK d’Atenes, segons va anunciar el Titular d’Esports grec, Yorgos Vassiliadis, en reunir-se amb el primer ministre, Alexis Tsipras. Vassiliadis va explicar que començaran a realitzar consultes amb tots els implicats i que la lliga no es reprendrà fins que arribin a un acord.

La decisió es va prendre després que a l’enfrontament, el president del PAOK, Ivan Savidis, envaís la gespa armat amb una pistola. Aquesta invasió de l’estadi Tumba va ocórrer quan l’àrbitre Kominis va anul·lar per fora de joc un gol local, en el temps afegit. Mentre que tenint en compte posteriors deliberacions, els darrers minuts del matx no es van disputar, tot i la predisposició del col·legiat. No obstant això, l’acció que Savvidis, un magnat industrial rus d’origen grec, irrompés armat, va desencadenar una onada d’indignació no només en el món de l’esport.

La policia grega va emetre una ordre de detenció contra ell i quatre persones més, probablement els seus guardaespatlles, que no van marxar del seu costat durant els fets ocorreguts. “El Govern ha lluitat els últims tres anys pel sanejament del nostre futbol. Vam aconseguir moltes coses, però en queden per fer. No permetrem que es torni a la situació anterior, i fins i tot si suposa un cost polític”, va afirmar Yorgos Vassiliadis. Al que hi va afegir que estan en contacte permanent amb la UEFA i miraran d’evitar que els equips grecs quedin exclosos de les competicions europees. Quan se li va consultar sobre com veu la UEFA l’entrada d’homes armats en els camps, el polític va dir que els europeus es mostren “sorpresos, com nosaltres”.