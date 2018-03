L'FC Andorra ensopega al camp del Vista Alegre i s'allunya de la promoció

Un FC Andorra desconegut no va ser capaç ahir de tancar la permanència després de caure derrotat al camp del Vista Alegre, un rival de mitja taula cap a baix (2 a 0). Els del Principat haurien complert l’objectiu principal de la temporada amb un triomf, però aquest no va arribar i a més es van allunyar de la posició de promoció, a la qual, tot i no ser la prioritat, podrien aspirar. Després del duel d’ahir, l’Andorra ocupa la cinquena posició i té a quatre punts al segon, el Viladecans, el rival de la setmana vinent a la Borda