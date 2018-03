Ezpeleta i Socias, campions de les GSeries del 2018

La 13a edició de les curses sobre gel s’acaba amb màxima igualtat a les classificacions de les dues categories

La 13a edició de les Crèdit Andor­rà GSeries 2018 van abaixar el teló dissabte al vespre al Circuit d’Andorra-Pas de la Casa deixant enrere cinc cites de màxima emoció que han provocat que les classificacions finals estiguin més ajustades que mai en les dues categories, tant a la GS1 com a la GS2. En la primera, Carlos Ezpeleta va remuntar una diferència de 14 punts que tenia Xevi Pons sobre ell abans de la G5 per proclamar-se campió per segon any consecutiu. El del MotoGP Team va obtenir els millors resultats a la darrera cita i va sumar 44 punts,