Dos podis andorrans a la Citadine de Baqueira-Beret

La Federació Andorrana d’Esquí va estar representada el cap de setmana per diversos corredors a la Citadine Arnold Lunn World Cup de Baqueira-Beret, on dos corredors andorrans van acabar al podi. Dissabte, Matías Vargas es va adjudicar el triomf en el gegant, mentre que ahir Lucas López va ser segon a l’eslàlom, a una centèsima del vencedor. La mala notícia en aquesta cita la va protagonitzar Josh Alayrach, que va patir un trencament de tíbia i peroné de la cama dreta dissabte i que estarà uns sis mesos de baixa. Per la seva part, ahir Axel Esteve va acabar en