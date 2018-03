El Circuit d'Andorra, a punt per a la G5 tot i la nevada

Actualitzada 02/03/2018 a les 07:28

Redacció Andorra la Vella

Les Crèdit Andorrà GSeries viuran demà la darrera cita de la temporada. Després de dos cites ajornades aquest curs per condicions meteorològiques, l’organització espera que la G5 es pugui desenvolupar amb total normalitat malgrat les nevades dels dar­rers dies que han malmès l’estat de la pista. El vent ha ajudat una mica i s’espera que les condicions del traçat siguin estables, tot i que les previsions podrien donar alguna sorpresa més els pròxims dies. Fins demà no es podrà valorar la situació exacta, però ahir el circuit estava a punt per a la G5.

La llista d’inscrits es va donar a conèixer ahir i no hi havia cap pilot de renom en altres especialitats, com acostuma a passar a les GSeries. Per tant, la G5 se centrarà en els competidors que han estat en cada cursa i que lluitaran pels títols de les dues categories, com Xevi Pons i Carlos Ezpeleta, primer i segon respectivament en la classificació de la GS1, en la qual estan separats per 14 punts. Pel que fa a la GS2, no faltaran Miquel Socias i Edgar Montellà, els quals lluitaran pel títol de la categoria. Actualment hi ha dos punts de diferència entre ells dos. En la GS2 destaca l’absència d’Albert Llovera, tercer de la general, així com la presència de l’esquiadora Mireia Gutiérrez, que ja va prendre part d’una cita abans de viatjar als Jocs Olímpics.