El Barça punxa amb un rival en zona de descens i l'Atlètic se situa a 5 punts (1-1)

Messi de falta directa i Calleri de penal dubtós, les accions de l’enfrontament

Actualitzada 02/03/2018 a les 07:26

Redacció Las Palmas

El Futbol Club Barcelona va empatar ahir a un a domicili contra Las Palmas de forma sorprenent, tenint en compte que els de les Canàries es troben en zona de descens. D’aquesta manera el màxim perseguidor dels blaugrana pel lideratge de la lliga espa­nyola, l’Atlètic de Madrid, retalla les diferències fins als cinc punts i el proper matx d’aquesta competició, que se celebra diumenge (16.15 h) entre ambdós conjunts, es converteix encara més en transcendental per decidir qui aixecarà el trofeu a final de curs.

El partit enfront els homes que dirigeix Paco Jémez va començar fantàsticament per als interessos dels d’Ernesto Valverde. Les ocasions arribaven constantment, el Barça anava perdonant i el porter Leandro Chichizola aturant, mentre que no va poder amb un brillant i potent llançament de falta directa de Lionel Messi al minut 21. Abans del descans el propi Chichizola va sortir dels seus dominis per evitar que Luis Suárez –no va veure la groga i no es perdrà el pròxim duel– cacés una assistència que el deixava sol, però ho va fer amb la mà. El col·legiat Mateu Lahoz se’n va desentendre i a la represa Jonathan Calleri va empatar, al 48, a partir d’un penal dubtós. Aleshores els canaris van plantar l’autobús defensiu.