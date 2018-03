El club confirma que Burjanadze no té una data fixa de retorn

Un cop operat del genoll l’octubre passat es va informar que tornaria al març

L’aler pivot del Bàsquet Club MoraBanc Andorra Beqa Burjanadze trigarà més del previst a tornar a vestir-se de curt, i mostrar tant al Poliesportiu com als diferents pavellons de la Lliga Endesa la força que el caracteritza i que la campanya anterior el va fer explotar com a professional. Dijous passat aquest mitjà va explicar que el georgià no estaria disponible per a l’entrenador, Joan Peñarroya, de cara als pròxims matxs de l’ACB a domicili contra l’Iberostar Tenerife i el Reial Betis Energía Plus. I, per tant, que el retorn es produiria uns enfrontaments bastant més endavant.

D’aquesta manera, el club