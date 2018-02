El Madrid vol seguir en la bona línia contra l'Espanyol

Els de Zidane visiten aquest vespre (20.00 h) els blanc-i-blaus

Redacció Madrid

El Reial Madrid obrirà aquest vespre la 26a jornada de la lliga espanyola amb la visita a l’estadi de l’RCD Espanyol. Els de Zinedine Zidane arriben en el millor moment de la temporada, després d’encadenar una sèrie de bons resultats contra un dels seus camps talismà, ja que els blanc-i-blaus no han aconseguit guanyar mai el Reial Madrid a l’estadi de Cornellà-El Prat, i només han estat capaços d’esgarrapar un empat els últims nou anys.

Amb la lliga ja impossible per als blancs, l’objectiu és seguir en la bona línia de cara a la tornada contra de la Lliga de Campions contra el PSG, tal com va admetre l’entrenador del Reial Madrid: “volem seguir amb la bona dinàmic, i cada partit és sortir i fer el mateix: anar fort. Cada duel comença de zero i volem fer un altre bon matx en un camp complicat”. Sobre el rival, Zidane va assegurar que “és un equip que ha demostrat coses bones, i haurem de fer un gran partit”.

El tècnic del Reial Madrid no podrà comptar amb Modric, Kroos, Marcelo ni Vallejo, que segueixen lesionats.