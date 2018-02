Gerber Martín acaba 30è al Campionat d'Europa

La cursa vertical, suspesa divendres, va tancar ahir el Campionat d’Europa d’esquí de muntanya, on Gerber Martín va ser l’únic representant andorrà a acabar entre els 30 millors a la prova sènior, a tres minuts del vencedor, que va ser Kilian Jornet. A més, David Albós va ser el 34è i Jordi Solé, el 35è.

Millors resultats va obtenir la Federació Andorrana de Muntanyisme en les curses de categories inferiors, com la cinquena posició d’Andrea Sinfreu a la carrera cadet femenina, o el sisè lloc d’Oriol Olm, que dissabte no va poder competir per l’asma a la prova cadet masculina.

