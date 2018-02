L'FC Andorra vol encarrilar la permanència contra el cuer

Els tricolors afronten un duel trampa perquè el Valls, últim a la taula, està en una dinàmica d’equip de la part alta

L’FC Andorra vol oblidar des de ja la dura derrota de la setmana passada al darrer minut al camp del Sant Ildefons i una victòria contra el Valls, l’últim classificat del grup 2 de primera catalana, és la millor manera per fer-ho. No obstant això, els del Principat s’hauran de treballar els tres punts, ja que la situació del conjunt tarragoní a la taula és enganyosa. És cert que la seva primera victòria del curs no va arribar fins la primera jornada de la segona volta, però des de llavors no coneixen la derrota i sumen 10 punts dels últims