Els blancs recuperen el tercer lloc a la lliga tot i començar el partit perdent

El Madrid no falla i s'imposa al Leganés Els futbolistes del Reial Madrid celebren un dels gols aconseguits ahir a Leganés.

Actualitzada 22/02/2018 a les 06:37

Redacció Leganés

El Reial Madrid va recuperar la tercera posició de la lliga espanyola després d’imposar-se per 1 a 3 al Leganés en el partit ajornat el mes de desembre per la disputa del Mundial de Clubs.

El duel no va arrencar de la millor manera possible per als de Zinedine Zidane, que perdien al minut sis de partit després d’una diana de Bustinza a la sortida d’un córner. El Madrid va reaccionar ràpid i només cinc minuts després ja havia marcat gràcies a Lucas Vázquez, que va finalitzar una bona jugada col·lectiva amb un xut creuat per fer l’empat. I la superioritat blanca va quedar demostrada al minut 29, quan Casemiro va posar l’equip visitant per davant amb una jugada similar a la del primer gol que va culminar amb una bona rematada.

A la represa hauria pogut canviar el partit amb un penal de Kovacic sobre el-Zhar que l’àrbitre no va veure, però el Reial Madrid va sentenciar el matx al temps afegit amb un penal, en aquest cas xiulat pel col·legiat, que va acabar transformant Sergio Ramos en absència de Cristiano Ronaldo, a qui Zidane va decidir fer descansar ahir.

Amb aquesta victòria, el Reial Madrid supera el València i recupera la tercera plaça amb 48 punts, a set de l’Atlètic de Madrid i a 14 del Futbol Club Barcelona.