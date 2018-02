Willian envia dues pilotes al pal, fa el gol del Chelsea i els culers s’aprofiten d’un error defensiu

Iniesta i Messi 'salven' el Barça a Londres Messi celebrant ahir a Londres el primer gol de la seva carrera al Chelsea.

Actualitzada 21/02/2018 a les 06:38

Redacció Londres

El Futbol Club Barcelona va aconseguir ahir en la seva visita al sempre feixuc Stamford Bridge un bon resultat (1 a 1) de cara al partit de tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, que es disputarà el pròxim dia 14 de març al Camp Nou. El Chelsea va saltar a la gespa força més entonat que els culers i els primers i darrers minuts de la primera meitat va dominar-los. A la mitja hora de joc, el brasiler Willian va enviar al pal un gran xut des de la frontal de l’àrea, mentre que abans del descans una fuetada seva, un pèl més escorada que l’anterior, també va estavellar-se amb la fusta. L’aturada va sentar com aigua de maig als homes d’Ernesto Valverde, ja que van mostrar una cara més solida i compacta pel que fa a la ràpida circulació de pilota marca de Can Barça. No obstant això, el karma va retornar als blues la poca fortuna dels primers 45 minuts i aquest cop sí, el davanter carioca va culminar un córner amb una canonada rasa ben col·locada cap a la porteria de Marc-André Ter Stegen. Els visitants van mirar de refer-se ràpidament i Valverde va substituir Paulinho Bezerra per airejar la sala de màquines. Quan quedava només un quart d’hora, Andrés Iniesta va aprofitar una errada local en la sortida de l’esfèric per assistir un Lionel Messi que es va estrenar contra els londinencs.



EL MADRID RECUPERA EL MATX AJORNAT CONTRA EL LEGANÉS

A tres quarts de set d’aquesta tarda el Reial Madrid visita el camp del Leganés per recuperar el matx que la lliga espanyola va haver d’ajornar per la participació del conjunt blanc al Mundial de Clubs. Així doncs la jornada 16 es tancarà amb aquest duel que tindrà un aire de revenja per part dels homes de Zinedine Zidane, ja que els pepineros els van eliminar de la Copa del Rei. Zizou no podrà comptar amb Marcelo, Toni Kroos i Luka Modric. Encara que aquests pilars dels madridistes podrien arribar al xoc de tornada de la Champions.