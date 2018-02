Els matxs de dissabte, de l’infantil i cadet del CE Sant Julià contra la Unió van estar marcats per la violència física i verbal entre alguns seguidors

Dissabte passat la policia es va personar fins a dues vegades a les instal·lacions del centre esportiu Sant Julià per evitar mals majors als respectius partits de futbol sala que van disputar tant l’infantil com el cadet contra la Unió de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). La primera intervenció va tenir lloc mentre es jugava el matx dels infantils. Segons ha pogut saber el Diari, a la graderia hi va haver una sèrie d’aldarulls entre els aficionats d’ambdues bandes i després de passar pels insults, en casos concrets es va arribar a les mans. D’aquesta manera, novament –i malauradament– la

#2 Belen estevan

(20/02/18 16:24)



#1 karlitos

(20/02/18 13:50)