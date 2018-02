Guy Díaz cau entrenant i haurà de passar per quiròfan

Actualitzada 20/02/2018 a les 07:22

Albert Canes Andorra la Vella

Guy Díaz va patir diumenge una forta caiguda mentre estava entrenant. L’andorrà es va enganxar amb una branca en un camí entre Andorra i la Seu d’Urgell i no va tenir temps d’amortir l’impacte, i conseqüentment haurà de ser operat de la clavícula, la zona que va quedar afectada després d’anar directament a terra. Aquesta caiguda posa en dubte la seva participació per a la Copa del Món de Vallnord, que es disputa entre el 10 i el 15 de juliol. De moment, desconeix el temps de recuperació que té per endavant. “Ara el meu objectiu és recuperar-me bé”, explica el ciclista.

Primer haurà de passar per quiròfan, en un principi durant aquesta setmana. El que sí que sap segur és que es perdrà la Copa Catalana Internacional de Banyoles, una cita important a nivell europeu per aquestes dates que compta amb un alt nombre de professionals que s’hi preparen per a l’inici de curs. El temps dirà si Díaz podrà ser finalment a la Copa del Món andorrana o no.