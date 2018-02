El Vall Banc punxa i la UE Engordany s'acosta al líder

L’Encamp guanya el matx per la permanència i l’Inter se situa quart

La jornada número 17 de la Lliga Multisegur Assegurances va deixar ahir una primera sorpresa amb la derrota del Vall Banc Santa Coloma per 3 a 1 contra el Restaurant Tic Tapa Sant Julià. Al descans el marcador era de 2 a 1, mentre que al minut 65 Enric Pi va aconseguir el de la sentència. D’aquesta manera, els de Richard Imbernón es mantenen en el lideratge amb 41 punts i els lauredians tercers amb 30. La Unió Esportiva Engordany va passar per damunt d’un Futbol Club Lusitans que no aixeca cap (3 a 0). Així doncs, el conjunt blanc-i-negre