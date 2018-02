Asensio guia el Madrid davant d'un insistent Betis

Actualitzada 19/02/2018 a les 07:14

Redacció Sevilla

El Reial Madrid va superar ahir a Sevilla el Reial Betis per 3 a 5 amb Marco Asensio com a guia del conjunt blanc. Els homes de Zinedine Zidane van començar el xoc guanyant gràcies a la testa del jugador balear, però ràpidament els de Quique Setién van remuntar el matx amb dianes de Mandi i Nacho en pròpia porta. A la represa els visitants es van enfundar la granota de treball i Sergio Ramos a passada de Lucas Vázquez i novament Asensio assistit per Dani Carvajal van capgirar el marcador. Cristiano Ronaldo va fer el de la sentència, mentre que a les acaballes Sergio León va posar una emoció (3 a 4) que va durar poc amb el cinquè de Karim Benzema. L’Atlètic va vèncer a l’Athletic per 2 a 0 i segueix segon a la classificació.