Partits per assolir objectius entre els equips de primera

L’FC Encamp i la Penya Encarnada disputen el duel de la part baixa

La jornada 17 de la Lliga Multisegur Assegurances s’engega avui amb la particularitat que en els quatre partits que es disputen hi ha quelcom important en joc. És a dir, quasi esdevindrà la darrera opció per encarrilar de manera correcta o no els objectius de la temporada 2017-2018. El Nóbrega Constructora Futbol Club Encamp i la Penya Encarnada obriran el teló a les dotze del migdia a la Prada de Moles, en un matx que servirà per dictaminar quin equip baixarà directament a la Lliga Biosphere i/o jugarà el play-off pel descens. Els encampadans ocupen la penúltima posició de la