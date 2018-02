El duel entre VPC Andorra i Montesquieu no es disputarà

Diumenge passat s’havia de disputar el duel entre el VPC Andorra i l’AS Montesquieu, que finalment va ser ajornat per l’estat del terreny de joc a causa de la neu i per la complicació en els accessos des de França.

Tot i que el club estava buscant una data per poder jugar el matx un altre dia, finalment des del comitè del Migdia-Pirineus s’ha decidit que el partit no es disputi, ja que no hi ha dates lliures. Aquest cap de setmana el VPC no té jornada, però el Montesquieu recupera un altre partit suspès. A més, al març hi ha