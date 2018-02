La selecció jugarà contra Guinea Equatorial al març

Serà el dilluns 26, cinc dies després del duel contra Liechtenstein

La selecció andorrana de futbol disputarà un partit amistós contra Guinea Equatorial el 26 de març a Andalusia. Fa unes setmanes, la Federació Andorrana de Futbol ja va anunciar un duel de preparació contra Liechtenstein per al 21 de març i tots dos es jugaran en una seu encara per determinar a prop de la ciutat de Màlaga. El seleccionador, Koldo Àlvarez de Eulate, va afirmar que l’objectiu d’aquest matx contra els equatoguineans és “tenir una setmana que s’assembli el màxim possible a les setmanes de competició que tindrem a la Lliga de les Nacions amb dos partits”, i hi