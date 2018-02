L’organització de la prova d’esquí de muntanya crearà una cursa a peu amb el mateix recorregut per al setembre del 2019

L’Andorra Skimo, la travessa dels refugis, és un exemple de prova d’èxit. En només tres edicions ha passat a comptar amb prop de 650 inscrits, augmentant 200 participants any rere any. De fet, la xifra podria ser molt superior, però l’organització, amb Gerard Riart al capdavant i Joan Turné com a director de cursa, prefereix posar un límit per qüestions de seguretat i de qualitat. L’èxit ha arribat a tals nivells en tan poc temps que els creadors de la prova ja estan pensant en propers reptes ambiciosos. El més destacat és el de fer l’Andorra Skimo a l’estiu. La