Sergi Roberto i Andrés Iniesta aprofiten els dies lliures per visitar Andorra

Els jugadors de l’FC Barcelona visiten sovint Andorra en el temps lliure. Cada hivern, quan tenen uns dies de descans, més d’un escull el Principat per desconnectar amb la família i passar una estona a la neu. Anys anteriors, Leo Messi o Luis Suárez, entre altres, s’havien deixat veure per les pistes andor­ranes. També quan no és hivern hi ha membres de la plantilla blaugrana que visiten el país. A l’octubre, per exemple, Gerard Piqué va venir amb motiu del World Padel Tour.

Ahir van ser dos altres dels jugadors insígnia de l’equip, Andrés Iniesta i Sergi Roberto, els que es