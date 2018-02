El MoraBanc suma la quarta victòria consecutiva davant el Joventut i assoleix la millor ratxa de la segona etapa ACB

Patir per guanyar ha esdevingut un tret característic del MoraBanc Andorra d’aquesta temporada. Pràcticament no sap què és guanyar amb comoditat i de vegades això fa que cada triomf es gaudeixi més, sobretot quan es donen al Poliesportiu d’Andorra, i hi hagi més màgia a l’hora de mirar per lluitar per anar al play-off. És igual quin sigui el rival, de la part alta de la classificació o de la baixa, que els del Principat saben que els toca patir, i sense aquest patiment no hi ha una glòria tan especial.

La victòria contra una Penya millorada es va donar així,