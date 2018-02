Martin, únic supervivent andorrà a Puy-Saint-Vincent

La cursa individual de la quarta cita de la Copa del Món disputada a Puy Saint Vincent (França) no va tenir el millor final per a tots els corredors andorrans que hi van prendre part. Dels tres participants del país en la prova sènior, només Gerber Martin va poder creuar la línia de meta, fent-ho en la 37a posició a un 14,3% del temps del més ràpid, l’italià Robert Antonioli (1 h 26’13’’). “He acabat físicament bé, cosa que em fa sentir content del treball realitzat”, valorava l’esquiador de muntanya del Principat.

Per la seva part, Xavi Areny i Jordi Solé