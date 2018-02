Nou èxode d'internacionals al MoraBanc

Blazic, Albicy i Karnowski han entrat a les llistes prèvies, i Jaime podria repetir amb Espanya

El MoraBanc Andorra disputarà dissabte contra el Divina Seguros Joventut (21.00 hores) l’últim partit abans d’una aturada de gairebé tres setmanes. El següent cap de setmana s’aturarà la Lliga Endesa per la disputa de la Copa del Rei de Gran Canària, i la següent setmana per la disputa de la segona finestra FIBA de la temporada, amb partits classificatoris per al Mundial de la Xina del 2019. Igual que va passar a l’aturada de seleccions del mes de novembre, l’entitat tricolor tornarà a tenir diversos jugadors repartits per Europa per atendre els compromisos del seu país.

Andrew Albicy ja va entrar