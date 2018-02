Piqué va igualar al minut 81 el gol de Gerard Moreno i va fer callar el públic

Empat a Cornellà en un derbi calent Gerard Piqué celebrant el gol que va suposar l'empat al derbi contra l'Espanyol.

Gerard Piqué amb un gol de cap al minut 81 va salvar un punt per a l’FC Barcelona al derbi català contra l’Espanyol, que s’havia avançat al minut 66 gràcies a una diana de Gerard Moreno en què el central del Barça hauria pogut fer més.

El tercer duel entre blanc-i-blaus i blaugrana en dues setmanes no va estar exempt de polèmica, i més enllà de diverses enganxades entre futbolistes per diferents faltes, la tensió va fer-se visible després del gol de Piqué, que el defensa va celebrar fent el gest de fer callar l’afició de Cornellà-el Prat. No era el primer episodi polèmic entre el futbolista i l’afició de l’Espanyol, després dels insults cap a ell o la seva família, o l’última polèmica de fa tot just deu dies, quan el club blanc-i-blau va denunciar Piqué per les seves declaracions davant de la premsa en què es referia a l’entitat com a “Espanyol de Cornellà”. Després del partit, Piqué va declarar: “Celebro el gol a la meva manera, com ells ho fan a la seva.” I va afegir que “hi ha una part important de l’afició que es pronuncia sobre la meva família i des del club no denuncien aquesta gent i sí a mi perquè dic que són de Cornellà”.

La diana de Piqué a la recta final del partit igualava la de Gerard Moreno, que va aprofitar una centrada des de la dreta de Sergio García per fer l’1 a 0 amb un cop de cap des de la frontal de l’àrea petita. A més de per la tensió i la polèmica, el matx va estar condicionat per la pluja que va caure, que va deixar el terreny de joc en condicions complicades pels bassals que es van fer.