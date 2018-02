Recta final de la Lliga Multisegur Assegurances amb l'inici de la tercera volta

Actualitzada 04/02/2018 a les 07:25

La Lliga Multisegur Assegurances ja està entrant a la recta final i malgrat les diferències clares en alguns punts de la classificació encara hi ha molt per decidir. S’han de disputar els play-off pel títol i pel descens, a més de tota una tercera volta que arrenca avui. El duel que aixecarà el teló de a la jornada serà el que enfrontarà el segon i el tercer classificats, la UE Engordany contra el Tic Tapa Sant Julià (12 h). Per la seva part, el líder de la classificació, el Vall Banc Santa Coloma, tancarà l’activitat a la Borda Mateu (18 h) contra el cuer, la Penya Encarnada, que ve de sumar el primer punt, a la jornada anterior davant tot un Lusitans. Precisament el conjunt dirigit per Raúl Cañete té un duel vital per lluitar pel play-off pel títol contra la UE Santa Coloma (16 h), ja que s’enfronten quart contra cinquè. Per altra banda, el Nóbrega C. Encamp i l’Inter Club Escaldes es veuran les cares a les 12 hores.