Els valencians van igualar el partit al minut 89 després del gol d’Isco al 81

El Madrid empata contra el Llevant Karim Benzema es lamenta en un moment del partit.

Actualitzada 04/02/2018 a les 07:23

Redacció València

Nova ensopegada del Reial Madrid, que ahir no va poder passar de l’empat a dos al camp del Llevant. El partit es va posar de cara per als de Zidane quan al minut 11 Sergio Ramos va enviar a la xarxa un servei de cantonada servit per Toni Kroos. Els blancs dominaven el partit, fins que al tram final de la primera meitat Lukic va fer una passada a l’espai per Morales, que va fallar tot sol contra Keylor Navas, però des de la segona línia va aparèixer Boateng per fer el gol de l’empat.

A la represa, el Madrid seguia amb el domini del partit però sense ocasions de gol clares més enllà d’una altra rematada de Sergio Ramos que Oier va treure amb una magnífica intervenció. Zinedine Zidane va fer entrar Isco i el jugador malagueny va tornar a posar els seus per davant al minut 81. Benzema va guanyar una pilota i va cedir-li el gol al migcampista.

El Madrid tenia gairebé els tres punts al sac, fins que al minut 89 l’italià Giampaolo Pazzini, que va arribar aquesta mateixa setmana al Llevant procedent de l’Hellas Verona, va fer esclatar l’eufòria a l’estadi Ciutat de València amb la diana de l’empat. Dani Carvajal va errar en defensa, Jason amb una magnífica passada va deixar sol el davanter transalpí i aquest no va fallar el dia del debut.



DERBI CALENT ENTRE ESPANYOL I BARÇA DESPRÉS DE LA COPA

L’FC Barcelona tornarà a veure’s les cares avui (16.15 h) contra l’Espanyol pocs dies després de la calenta eliminatòria de Copa del Rei que va provocar tanta polèmica per les declaracions de Gerard Piqué i Sergio Busquets. Amb l’ensopegada del Reial Madrid, els blaugrana tenen una nova ocasió per deixar encara més enrere el conjunt blanc, tot i que hauran d’estar pendents del duel entre l’Atlètic de Madrid i el València del vespre (20.45 h). Per al matx, Ernesto Valverde recuperarà Nelson Semedo, mentre André Gomes no estarà entre els convocats. El tècnic va avisar que podria donar descans a algun titulat.