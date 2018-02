La selecció sub-16 supera Gibraltar en l'últim duel del torneig de desenvolupament (1-0)

Actualitzada 03/02/2018 a les 06:55

Redacció Malta

La selecció andorrana sub-16 femenina va concloure ahir el torneig de desenvolupament de la UEFA que ha disputat durant la setmana a Malta obtenint una victòria davant del combinat de Gibraltar. Les noies dirigides per Luis Miguel Abrahan van superar per la mínima les rivals gràcies a una diana d’Érica Gonçalves al minut 65.

A la classificació final del torneig, les andorranes es van situar en el segon lloc amb 5 punts per darrere de les amfitriones, que sumaven 9 punts, i davant de Liechtenstein, tercera amb 4, mentre que Gibraltar era última amb 0. “Orgullós d’aquestes noies per la victòria contra Gibraltar. S’hi han deixat la vida i com en el partit anterior els he dit que si elles volen poden i que aquestes oportunitats s’han d’aprofitar perquè no tothom té l’orgull i la possibilitat de defensar el seu país, i elles han fet una cosa històrica”, va valorar Abrahan després de dues victòries, una als penals davant Liechtenstein, i una derrota, contra Malta, en la primera experiència d’aquest combinat femení fora del Principat.