El Madrid, amb la mel als llavis a Moscú

Els de Pablo Laso no culminen una remuntada de 26 punts contra el CSKA

Actualitzada 02/02/2018 a les 06:38

Redacció Andorra la Vella

El proper rival del MoraBanc, el Reial Madrid, no va poder culminar la remuntada ahir a la pista del líder de l’Eurolliga, el CSKA. El conjunt dirigit per Pablo Laso, que ahir complia 500 partits a la banqueta blanca, va poder salvar l’average amb el conjunt rus, però sembla complicat a hores d’ara que s’hagi de recórrer a aquest perquè els de Moscú lideren la classificació amb tres victòries de marge sobre l’immediat perseguidor, el Fenerbahçe Dogus Istanbul, que té un partit disputat menys.

El marge de triomfs és el mateix amb el Reial Madrid (quart a la taula), que ahir va començar amb el peu esquerre a Rússia i això el va condemnar a la derrota. El primer quart va acabar per un 33 a 11 i durant el matx els blancs van arribar a perdre per 26 punts. Entre el tercer i darrer quart, els madrilenys van fer un pas endavant per lluitar pel triomf, però es van quedar amb la mel als llavis tot i acabar perdent per només sis punts (93 a 87). Per la seva part, l’FC Barcelona Lassa va caure al Palau contra l’Armani Milà (81 a 83) en un duel decidit als darrers segons i pràcticament va acabar d’enterrar les seves opcions per ser als quarts de final, que malgrat la derrota continuaven a quatre triomfs.