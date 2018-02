La selecció absoluta jugarà un amistós contra Liechtenstein

El matx es disputarà el 21 de març a Andalusia i servirà per preparar la Lliga de les Nacions

Actualitzada 01/02/2018 a les 12:00

La selecció andorrana té com a proper objectiu la Lliga de les Nacions de la UEFA, que encetarà el mes de setembre davant Letònia. Com és habitual, abans d'una competició el combinat dirigit per Koldo Álvarez sempre mira de disputar algun amistós de preparació. En aquest cas, la federació ha tancat un matx contra Liechtenstein pel dia 21 de març a Andalusia, en un camp encara per determinar. A més, s'està treballant per tancar més duels abans de l'inici de la competició.