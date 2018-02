Irineu Esteve serà el banderer als Jocs Olímpics de PyeongChang

La comissió permanent del COA ha valorat la trajectòria de l'esquiador de fons tot i la seva joventut

El Comitè Olímpic Andorrà (COA) ha fet públic que l'esquiador de fons Irineu Esteve serà el banderer de la delegació andorrana en la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics d'Hivern de PyeongChang (Corea del Sud), que tindran lloc entre el 9 i el 25 de febrer. La comissió permanent de l'organisme ha valorat la trajectòria de l'esportista, tot i la seva curta edat, i el fet d'haver aconseguit amb solvència la classificació per als Jocs.



Esteve debuta en uns Jocs Olímpics i encapçalarà en la desfilada l'equip andorrà, que completen els esquiadors Mireia Gutiérrez, Joan Verdú i Marc Oliveras, i el surfista de neu Lluís Marín.



L'esquiador de fons, de 21 anys, va iniciar-se en la competició amb 15. Els seus tècnics són Joan Erola i Guillem Cairat. En la seva trajectòria hi figuren dues quartes posicions en el Campionat del Món Sub-23 d'esquí de fons (anys 2017 i 2018), una victòria en OPA Copa d'Europa (2016), a més de la tercera posició en la general del circuit continental (temporada 2016-2017) i un triomf en la Copa del Món de Roller Skiing (2017).



Esteve va ser nomenat Millor Esportista Jove Promesa d'Andorra a la Nit de l'Esport de l'any 2015 i l'any passat va ser guardonat com a Millor Esportista Absolut en els premis que atorga el Consell Andorrà de l'Esport.

