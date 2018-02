Quart lloc d'Irineu Esteve al Mundial sub-23

La delegació andorrana que competirà a PyeongChang destaca l'èxit del jove esquiador que millora les expectatives per als Jocs

Actualitzada 31/01/2018 a les 17:48

Andorra la Vella Redacció

Irineu Esteve ha fregat el podi aquest matí en la prova de 15 quilòmetres clàssics d'esquí de fons del Mundial sub-23. El jove esquiador andorrà ha aconseguit el quart lloc i s'ha quedat a 17 segons del tercer classificat, el rus Ivan Yakimushkin, en la competició que es disputa a Goms, Suïssa.

L'entrenador d'Irineu Esteve, Joan Erola, ha assegurat que aquesta ha estat "la millor cursa de l'any" del jove andorrà que ha fet "una carrera de menys a més, a una pista molt, molt dura". Erola ha explicat que a l'última volta hi ha hagut corredors "que han pagat una mica l'esforç i la duresa de la pista i l'Irineu ha pogut aguantar el ritme" i ha conclós que l'esquiador nacional ha fet avui "una carrera molt bèstia".

L'èxit d'Esteve ha estat destacat durant la recepció que el cap de Govern, la ministra d'Esports i el secretari d'Estat d'Esports han fet als membres de la delegació que representarà el Principat als Jocs de PyeongChang a l'edifici administratiu. Mireia Gutiérrez, Joan Verdú i Marc Oliveras són els tres esportistes que han rebut els millors desitjos de Toni Martí per a les proves que disputaran. Hi ha hagut coincidència a remarcar el bon paper d'Irineu Esteve aquest matí a Suïssa que millora les expectatives dels resultats que pugui aconseguir als Jocs. El director tècnic de la Federació d'Esquí, Carles Visa, s'ha mostrat prudent i ha afirmat que s'ha d'anar "a poc a poc".