Pluja de medalles al Campionat de Catalunya

La Federació Andorrana de Natació estava ahir d’enhorabona per un triple motiu. El primer és que va estrenar un acord de patrocini amb Andbank per dos anys. El segon és perquè ahir també van anunciar que ho tenien tot de cara per acollir l’any 2020 la Copa Comen d’artística en categoria infantil, tot i que encara faltava la confirmació definitiva. I el tercer, i amb un sabor més especial, va ser l’actuació dels nedadors andorrans al Campionat de Catalunya que es va celebrar el cap de setmana a Terrassa. En categoria júnior es van aconseguir un total de 12 medalles