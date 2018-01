Els andorrans volen ser al Top 30 a Pyeongchang

Mireia Gutiérrez, Joan Verdú i Marc Oliveras han presentat l'equipació per als Jocs Olímpics

Els esquiadors andorrans volen ser al Top 30 a Pyeongchang Els integrants de la delegació andorrana a Pyeongchang amb el sots-director general de Banca Privada d'Andbank Xavier Pujol

Actualitzada 30/01/2018 a les 14:09

Redacció Escaldes-Engordany

Els cinc esquiadors que formen la delegació andorrana que competirà a Pyeongchang 2018 es plantegen com a objectiu quedar entre els 30 millor classificats de la seva prova. És la meta que s'han manifestat aquest matí Mireia Gutiérrez, Joan Verdú i Marc Oliveras en l'acte de presentació de l'equipació a Andbank que portaran als Jocs. També és el rànquing que es marquen Lluís Marín i Irineu Esteve, que no han pogut ser avui al país per les competicions en les que estan participant.

Els esquiadors han destacat que aquesta vegada es trobaran "molta competitivitat" perquè cada delegació pot portar cinc representants les proves, no quatre com fins ara, i això fa que hi siguin presents els millors especialistes.

La competició per a la delegació andorrana començarà amb els entrenaments que tenen programats Joan Verdú i Marc Oliveras el divendres 9 de febrer.

#2 Puig

(30/01/18 18:40)



#1 Cristina

(30/01/18 14:19)