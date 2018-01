Els de Zinedine Zidane recuperen el somriure quallant un partit ben complet

El Madrid s'agrada contra el València Cristiano Ronaldo, ahir a Mestalla, juntament amb Marcelo celebrant un gol.

Actualitzada 28/01/2018 a les 07:14

Redacció València

El Reial Madrid ho tenia ben complicat ahir a Mestalla contra el València, tenint en compte la dura setmana per la qual va passar l’entitat blanca després de l’eliminació als quarts de final de la Copa del Rei. Posteriorment a aquesta desfeta els tocava visitar un dels camps més complicats de la lliga espanyola, i els homes de Zinedine Zidane van donar la talla, i amb nota. Clarament en van sortir reforçats. El resultat final va ser d’un gol a quatre favorable al Madrid. Els dos primers van pujar al marcador gràcies a Cristiano Ronaldo, que va transformar amb tranquil·litat un parell de penals comesos pel mateix protagonista: l’ex-Barça Martín Montoya, un autèntic perill defensant. A l’hora de joc va arribar una mica d’esperança per als chés, arran que Santi Mina va culminar un córner amb la testa, però aleshores, els madridistes no es van ensorrar i cadascun dels jugadors de camp van treure el millor per aguantar i mirar de trencar el matx. Finalment ho van aconseguir Marcelo, al 84, amb un xut potent des de l’esquerra i a prop de la porteria de Neto, que se li va colar entre cames. I Toni Kroos des de la frontal en aprofitar una assistència màgica de Mateo Kovacic. El torn del líder, l’FC Barcelona, és avui (20.45 h) i rep l’Alabès d’Abelardo.