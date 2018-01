Moussa Diagné no està descartat per al partit contra el Fuenlabrada

Les proves realitzades confirmen que no hi ha trencament i dissabte podria ser a l’inici de la segona volta

No tot són males notícies per al MoraBanc Andorra en referència a les lesions, ja que les proves realitzades a Moussa Diagné confirmen que no pateix cap trencament mioaponeuròtic de l’aponeurosi anterior. Aquest incident va ser el que va patir el 27 de desembre a l’últim partit d’Eurocup contra el Darussafaka Istanbul i que el va tenir més de tres setmanes de baixa fins diumenge passat, quan va reaparèixer contra l’FC Barcelona al Poliesportiu.

Precisament en el duel contra el seu exequip i actual propietari, ja que està cedit al Principat, el pivot senegalès va haver de marxar del parquet lesionat