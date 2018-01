Joel Martínez torna a l'FC Andorra i Betriu, lesionat mínim dos mesos

L’FC Andorra va anunciar ahir el fitxatge del migcampista de 29 anys Joel Martínez fins a final de la temporada. Aquesta campanya la va començar com a futbolista de l’Inter Club d’Escaldes, amb el qual havia disputat sis partits i havia fet un gol. Aquesta serà la segona etapa a l’entitat tricolor, a la qual ja havia jugat entre el 2009 i el 2014, abans de provar sort al Vall Banc Santa Coloma i a equips catalans.

No tot són bones notícies per al conjunt de primera catalana, ja que ahir es va confirmar que Jordi Betriu estarà fora dels terrenys